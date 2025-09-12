Agenda cultural del fin de semana

Casi llegando a la mitad de septiembre, la agenda cultural vuelve a presentarse atractiva y colmada de eventos imperdibles, variados y para todos los públicos.

Viernes 12 de septiembre

18.00 horas. Festival cultural La Ventana Rota en el Conte Grand. Link de entradas anticipadas.

19.00 horas. Festival Cuyo Contemporáneo. “Estaciones sonoras” en el Museo Franklin Rawson. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Kika Alonso presenta su disco debut en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Jazz de la mano de Gon Trío para este viernes. Reservas 2645079260.

Sábado 13 de septiembre

8.00 a 12.00 y de 12.00 a 15.00 horas. 20° Aniversario del Certamen Internacional ALDANZAR en el Teatro Sarmiento (Danzas Españolas). Entradas en boletería el día de cada función.

18.00 horas. Congreso de Jazz en San Juan. Panel de culturas industriales a cargo de Francisco Suárez en el Museo Franklin Rawson. Link de inscripción.

19.00 horas. Ciclo de Conciertos “FestiBach” Primavera 2025. “Bach va a Jáchal” en la Escuela Normal de Jáchal. Entrada libre y gratuita.

20.00 horas. Festival Cuyo Contemporáneo. “Canto de Kathinka” (Requiem de Lucifer). Teatro del Bicentenario. Entrada a $7000 en TuEntrada.com.

21.30 horas. Teatro “¿Dónde está Amanda?” del Elenco EATA en la Biblioteca Franklin. Entradas anticipadas al 2646299545.

Domingo 14 de septiembre

10.00 a 14.00 horas. 20° Aniversario del Certamen Internacional ALDANZAR en el Teatro Sarmiento (Danzas Árabes). Entradas en boletería el día de cada función.

17.00 horas. Congreso de Jazz en San Juan. Link de inscripción.

17.00 a 21.00 horas. Feria “El Paseito” en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

20.00 horas. Festival Cuyo Contemporáneo. “Ave” en el Teatro del Bicentenario. Entrada a $7000 en TuEntrada.com.

