Agenda cultural para disfrutar en la semana

En una nueva semana de agosto, la agenda cultural vuelve a sorprender con distintas ofertas artísticas muy variadas y para todos los públicos.

Martes 19 de agosto

18.00 horas. Concierto de “Música va” en Anchipurac. Entrada libre y gratuita, inscripciones en el código QR del afiche.

19.00 horas. Pilar Sordo en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Coro Nuevos Vientos “Vientos de Infancia” en el Auditorio Juan Victoria. Entradas anticipadas $4000 al 2644126903.

22.00 horas. Música con Martes de Jam en La Terraza: “Roller Coaster”. Derecho a show $3500.

Miércoles 20 de agosto

21.00 horas. Música de Cámara en el Auditorio Juan Victoria. Entrada a beneficio del Hospital de niños: juguetes nuevos, lápices, plastilina, plasticolas de color, témperas y acuarelas.

Jueves 21 de agosto.

20.00 horas. Humor con Gordillo 20+1 en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Velada de Tango con el cuarteto liderado por Leonardo Marconi de Mozarteum Argentino San Juan. Link de entradas anticipadas.

