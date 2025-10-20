Agustín Saitta: "Hay dos tipos de magia una imposible y la otra improbable"

San Juan se prepara para desafiar a la lógica y la percepción de la mano del ilusionista y mentalista Agustín Saitta con su aclamado espectáculo "Precuela de una Ilusión", una propuesta que promete una noche de asombro, humor e intensa interacción con el público.

El show de Saitta se distingue por romper con los formatos tradicionales de la magia, fusionando el mentalismo más sofisticado con una dosis constante de humor. Durante más de una hora, el artista desafía al público con preguntas tan intrigantes como "¿Puede alguien leer tu mente, hacerte reír y dejarte dudando de lo que es real?".

Entrevistado por Diario 13 San Juan, el mago comentó: “Llego a San Juan con un show que puede presentarse de dos maneras, aseguro que hay dos tipos de magia: una la imposible y la otra la improbable. La primera es que yo no hago pero, si te digo que la persona que tenes a tu derecha está pensando en el sobrino eso es improbable. Todo lo que hago y haré el domingo en Sala Z es improbable, es decir que no hay truco pero las chances de que pasen son muy chiquitas, una especia de ‘magia de pedo’. La idea es que la gente, cuando lo vea, se pregunte cómo pasó”, explicó Saitta.

"Precuela de una Ilusión" es una experiencia completamente interactiva donde los espectadores dejan de ser meros observadores para convertirse en los protagonistas de situaciones tan divertidas como inexplicables. Saitta consigue que la audiencia participe activamente en demostraciones que rompen con los estereotipos clásicos de la magia.

Luego Agustín aseguró: “Mi presentación tiene mucho humor entonces la gente lo va disfrutando en todo momento. Entra un poco esperando qué ver y luego de segundo truco se relaja. Cuando me presento aclaro que las cosas pueden salir o no, yo aviso aunque siempre viene saliendo. No se trata solo de suerte”.

La cita es ideal para aquellos que buscan un espectáculo que combine el misterio del mentalismo con la comedia, garantizando una velada inolvidable.

Su unipersonal ha agotado entradas en múltiples funciones en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, la Nave Cultural de Mendoza, Taverna Culture Hall y Merlo (San Luis), consolidándose como un referente del entretenimiento de Cuya.

El Dato

Precuela de una ilusión con Agustín Saitta

Domingo 2 de noviembre, 20.30 horas

Sala Z

Link de entradas anticipadas