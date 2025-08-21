Otra vez Amazon Prime Video llega con novedades en su catálogo. En esta oportunidad, la popular plataforma invitó a disfrutar de tres películas en distintos géneros. Por si esto fuera poco, los títulos ya son tendencia entre los suscriptores.

El mapa que me lleva a ti

2025 - Dir: Lasse Hallström

La película sigue a Heather, una joven que está viajando por Europa con sus amigas antes de dar inicio a su vida perfectamente planeada. Un encuentro fortuito con Jack da pie a un romance inesperado que culmina en un profundo descubrimiento emocional. Cuando los secretos y las decisiones ponen a prueba su unión, el camino de Heather cambiará para siempre. Basada en la novela de J. P. Monninger.

Reparto: Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Josh Lucas, Orlando Norman.

Duración: 98 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Encerrado

2025 - Dir: David Yarovesky

Eddie intenta robar una SUV y queda atrapado dentro, a merced de William, su dueño, quien con un retorcido sentido de justicia decidirá su destino. Remake de la película argentina 4x4.

Reparto: Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, Ashley Cartwright, Michael Eklund, Navid Charkhi.

Duración: 95 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Mi amigo el pingüino

2024 - Dir: David Schurmann

Inspirada en una historia real. Es la encantadora aventura de un pingüino que, rescatado de un derrame petrolero, cambiará la vida de un pescador solitario. Pronto se convertirán en unos amigos muy particulares, tan unidos que ni el vasto océano podrá separarlos.

Reparto: Adriana Barraza, Jean Reno, Alexia Moyano.

Duración: 98 minutos.

Origen: Estados Unidos.

