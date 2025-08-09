Con la llegada de agosto, las principales plataformas de streaming se renuevan con nuevas películas, series y esperados regresos. Tal es el caso de Amazon Prime Video, que presentan una variada oferta para todos los gustos, desde thrillers y comedias hasta dramas históricos y animaciones familiares.

El último encargo (película)

2025 - Dir: Tim Story

Una recolección de efectivo rutinaria toma un giro demencial cuando los incompatibles choferes de camión blindado Russell y Travis son emboscados por criminales a las órdenes de la mente maestra Zoe. Al estallar el caos, el inverosímil dúo debe abrirse paso entre el peligro, sus choques de personalidad y un pésimo día que se sigue saliendo de control.

Reparto: Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Eva Longoria, Ismael Cruz Córdova, Jack Kesy, Andrew Dice Clay.

Fecha de estreno: 6 de agosto.

La lista final: Lobo Negro (serie)

Antes de La lista terminal, el SEAL de la Armada Ben Edwards se encuentra envuelto en las operaciones clandestinas de la CIA. Mientras más se adentra a la “zona gris”, más difícil será no ceder a sus más oscuros impulsos. Todo hombre tiene dentro de sí dos lobos, uno blanco y otro negro, que lo quieren dominar. ¿A cuál de los dos alimentará Ben Edwards?

Reparto: Taylor Kitsch, Tom Hopper, Luke Hemsworth, Dar Salim, Robert Wisdom, Chris Pratt.

Fecha de estreno: 27 de agosto.

