Amazon Prime Video anunció sus más recientes estrenos
La plataforma comenzó septiembre con distintas propuestas para sus exigentes suscriptores.
Llegó el noveno mes del año y, las diferentes plataformas de streaming comenzaron a promocionar sus novedades en diversos géneros.
Así Amazon Prime Video compartió en sus sitios oficiales sus propuestas:
La novia (serie)
Laura es una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta se desmorona cuando Daniel trae a casa a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Tras una tensa presentación, Laura se convence de que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora social o Laura está paranoica? La verdad es una cuestión de perspectiva.
Reparto: Robin Wright, Olivia Cooke, Laurie Davidson, Waleed Zuaiter.
Fecha de estreno: 10 de septiembre.
Gen V - temporada 2 (serie)
Mientras el resto de Estados Unidos se adapta a la mano dura de Homelander, en la Universidad Godolkin, el misterioso nuevo decano predica un plan de estudios que promete fortalecer a los estudiantes. Cate y Sam son héroes consagrados, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a regañadientes a la universidad, agobiados por meses de trauma y pérdida. Pero las fiestas y las clases son difíciles de atender con la guerra que se avecina entre humanos y superhéroes, tanto dentro como fuera del campus. La pandilla descubre un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener implicaciones más profundas de las que imaginan. Y, de alguna manera, Marie forma parte de él.
Reparto: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips,
Fecha de estreno: 17 de septiembre.
Fuente: IndieHoy