Llegó el noveno mes del año y, las diferentes plataformas de streaming comenzaron a promocionar sus novedades en diversos géneros.

Así Amazon Prime Video compartió en sus sitios oficiales sus propuestas:

La novia (serie)

Laura es una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta se desmorona cuando Daniel trae a casa a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Tras una tensa presentación, Laura se convence de que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora social o Laura está paranoica? La verdad es una cuestión de perspectiva.

Reparto: Robin Wright, Olivia Cooke, Laurie Davidson, Waleed Zuaiter.

Fecha de estreno: 10 de septiembre.

Gen V - temporada 2 (serie)

Mientras el resto de Estados Unidos se adapta a la mano dura de Homelander, en la Universidad Godolkin, el misterioso nuevo decano predica un plan de estudios que promete fortalecer a los estudiantes. Cate y Sam son héroes consagrados, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a regañadientes a la universidad, agobiados por meses de trauma y pérdida. Pero las fiestas y las clases son difíciles de atender con la guerra que se avecina entre humanos y superhéroes, tanto dentro como fuera del campus. La pandilla descubre un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que podría tener implicaciones más profundas de las que imaginan. Y, de alguna manera, Marie forma parte de él.

Reparto: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips,

Fecha de estreno: 17 de septiembre.

Fuente: IndieHoy