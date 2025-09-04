Nuevamente las plataformas de streaming actualizan sus catálogos y, en esta oportunidad, es Amazon Prime Video el que sumó drama, acción, crimen y terror.

La lista terminal: Lobo negro

Antes de La lista terminal, el SEAL de la Armada Ben Edwards se involucra con la unidad de operaciones encubiertas de la CIA. Entre más se adentre en los matices grises, más difícil le será no entregarse a sus impulsos siniestros. Todo hombre tiene dos lobos en su interior disputándose el control, uno blanco y otro negro. ¿A cuál lobo alimentará Ben Edwards?

Reparto: Taylor Kitsch, Tom Hopper, Chris Pratt.

Episodios: 7.

Origen: Estados Unidos.

The Monkey

2025 - Dir: Oz Perkins

Cuando los hermanos gemelos Bill y Hal encuentran el viejo mono de juguete de su padre en el ático, comienza una serie de muertes espantosas. Los hermanos tiran el juguete y siguen con sus vidas, separándose con el paso de los años.

Reparto: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Rohan Campbell, Christian Convery, Colin O'Brien, Sarah levy, Osgood Perkins.

Duración: 97 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Enemigos

2025 - Dir: David Valero

Chimo cumple 18 años. De familia humilde y siempre dispuesta a apoyarlo, desde pequeño ha sufrido bullying. Aún hoy, con varios trabajos y el sueño de montar su propio negocio, sigue enfrentándose a su acosador: El Rubio. Cuando Chimo tiene la oportunidad de vengarse, no imagina que, lo que comienza como un acto de revancha, podría convertirse en una inesperada amistad que cambiará sus vidas.

Reparto: Christian Checa, Hugo Welzel, Estefanía de los Santos, Luna Pamies, José María Peinado, Sara Vidorreta, José Manuel Poga, Imma Sancho, Belén Alghero.

Duración: 103 minutos.

Origen: España.

Riesgo bajo cero: Venganza

2025 - Dir: Jonathan Hensleigh

Mike McCann, un conductor de camiones en rutas heladas, viaja a Nepal para cumplir el último deseo de su hermano y esparcir sus cenizas en el monte Everest. En el peligroso Camino al Cielo, a 3600 m de altura, él y su guía se topan con mercenarios, por lo que deberán luchar por su vida, proteger a los turistas de un autobús y defender la tierra sagrada de una aldea local.

Reparto: Liam Neeson, Fan Bingbing, Marcus Thomas, Grace O'Sullivan, Saksham Sharma, Bernard Curry, Geoff Morrell, Mahesh Jadu.

Duración: 114 minutos.

Origen: Estados Unidos.

