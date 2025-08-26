Este 26 de agosto, se celebra el Día Internacional del actor y la actriz en memoria de San Ginés de Roma, un actor del siglo III, considerado mártir por la tradición católica.

Por esta razón, Ricardo Rodríguez entrevistó a Ana Luz Torras, una joven artista sanjuanina para conocer más a fondo su actividad y actualidad del arte.

Conectada vía zoom, la entrevistada comenzó hablando de la realidad de los actores en la provincia y dijo: “Se nos hace complicado producir o realizar cuando no recibimos la ayuda correspondiente. Es fundamental que se apoye a la cultura porque es una de las bases de cualquier sociedad y una herramienta valiosa que tenemos y que no se sabe valorar. Más allá de eso, se nota que en nuestra provincia hay muchas ganas y gente comprometida a hacer más allá de las complicaciones, eso es esperanzador”, aseguró Torras.

Luego sumó: “En mi caso personal, hace poco estuvimos en el Teatro Sarmiento con ‘Gelato, un dulce musical’, con funciones para escuela, de una obra de teatro musical que es a lo que más me dedico, la unión de la danza y el canto”.

Acerca del creciente auge de la comedia musical, Porras comentó: “Creo que es el futuro y el presente en cierto punto porque creo que los artistas vamos a tener que ser lo más integrales posibles, porque vamos a tener que saber hacer de todo: maquillarnos, iluminar, cantar, actuar… es la forma que se viene como algo más performático, pero creo que en San Juan, la comedia musical, sigue siendo algo muy pequeño, un nicho más desconocido”.

Sobre el apoyo que recibe el sector por parte del Gobierno provincial, la actriz aseguró: “Hay opciones que siempre nos van a parecer pocas, no por desagradecidos, sino porque se nota cuando se apuesta a otros sectores como el deporte teniendo en cuenta que lo que nosotros hacemos también es casi 'atlético´. Si hay ayudas pero nunca está demás que se sigan realizando otras colaboraciones”, explicó Torras.

Para cerrar, la actriz aseguró que San Juan cuenta con una agenda nutrida de espectáculos teatrales y agregó: “Yo creo que falta un poco más de comunicación para que el público se entere. La información queda dentro del mismo círculo de artistas que nos apoyamos entre nosotros, somos siempre los mismos. Falta que la comunidad sanjuanina consuma más teatro local, falta apoyo al arte. Hay talento, ganas y ofertas para disfrutar”.