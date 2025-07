Ángela Torres lanza "No me olvides", su debut solista cargado de emoción y verdad

Ángela Torres lanzó No me olvides, su primer disco solista, una obra intensa y emocional que marca un punto de inflexión en su carrera. Compuesto por once canciones sin colaboraciones, el álbum aborda con crudeza y sensibilidad temas como las relaciones tóxicas, la exposición pública y la fragilidad emocional.

Producido por Fermín Ugarte (Dillom, Bandalos Chinos), el trabajo fusiona pop, electrónica y baladas introspectivas, con una fuerte identidad sonora y narrativa. Las canciones recorren desde la euforia pop de Oops! y Favorita hasta climas más melancólicos como PLACARD o MAL, sin perder coherencia ni profundidad.

Los visualizers, dirigidos por Juan Manuel Pinzón y Teo Podolsky, suman teatralidad y referencias personales, como la calle Corrientes y el color azul, en homenaje a la flor “no me olvides” y al segundo nombre de la artista.

“Este disco me muestra tal como soy”, expresó Ángela, que se consolida así como una de las voces más auténticas y prometedoras del nuevo pop argentino.