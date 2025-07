Este sábado 2 de agosto, el Centro Cultural Conte Grand abrirá sus puertas desde las 20:00 hasta las 03:30 para dar vida a una nueva edición de El Conte No Duerme, una celebración ya icónica en la agenda cultural sanjuanina.

Bajo el concepto “Ángeles y Demonios”, la propuesta de este año explora la dualidad entre lo celestial y lo infernal, lo luminoso y lo oscuro, resignificando desde el arte las tensiones que atraviesan al individuo y su entorno.

La experiencia se desplegará en tres escenarios interiores -Cielo, Purgatorio e Infierno- y un sector exterior llamado Jardín del Edén, donde la música electrónica marcará el pulso de la noche. Cada espacio será intervenido con propuestas escénicas inmersivas que invitan al público a sumergirse en un relato sensorial, transformándose en parte activa del concepto a través de su participación y caracterización.

La grilla artística reúne a talentos locales y expresiones interdisciplinarias: en el exterior, el ciclo electrónico estará a cargo de Luli Camilleri, Vicxs y Mombello, junto a un patio gastronómico y espacio de degustación. En el interior, la programación incluirá a la Camerata San Juan y artistas como Ch, Pelin, Marco Lee, Cande Mallea, Fabricio Montilla, Gabz, Sky, Japoneses de Bolsillo, KBSONIA Full Band, Los Fungis y Ranking Solo, entre otros.

Con esta edición, el Conte Grand reafirma su apuesta por una cultura inclusiva, dinámica y en movimiento. El Conte No Duerme ya no es solo un evento: es una escena que no deja de transformarse.