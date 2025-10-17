Ave Fénix llega con su show musical al Teatro del Bicentenario

Este domingo 19 de octubre, a las 20 horas, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario de San Juan será escenario de una propuesta musical que desafía los límites de lo clásico.

El cuarteto de cuerdas argentino Ave Fénix, reconocido por su nivel internacional y su estilo innovador, presentará su nuevo espectáculo “Cuerdas Paralelas”, una experiencia sonora que combina la elegancia de los instrumentos tradicionales con la energía de los géneros contemporáneos.

Entrevistados por Canal 13 San Juan, Nicolás String y Pablo Raffo dieron detalles del concierto y comentaron: “El cartero de cuerdas en una formación tradicional con un violonchelo, una viola y dos violines. Cada uno de nosotros le puso un condimento a esto para hacerlo un poco diferente”, comenzaron diciendo los músicos.

“Yo soy el chelista y también soy actor y a partir ahí, comenzamos a compartir con el público un espectáculo único. Pasan cosas, es un show”, explicó String.

Por su parte, Raffo aseguró: “Somos grandes admiradores de Les Luthiers y sin querer copiar, creemos que la música es parte de un todo, el hecho de que haya algo alrededor porque en el fondo es querer compartir una experiencia”.

Bajo la dirección musical de Manuel Wirzt, Ave Fénix reinterpreta el concepto del cuarteto de cuerdas, explorando un repertorio que va del pop y el rock a la música electrónica, los clásicos y las grandes bandas sonoras del cine. El grupo está integrado por Valter Izzo y Javier Kase en violines, Pablo Raffo en viola y Nicolás String en violonchelo, todos intérpretes de destacada trayectoria dentro y fuera del país.

Los arreglos musicales llevan la firma de Pablo Raffo, quien también comparte la producción general junto a Diego Djeredjian, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Ary Hovassapian.

“La mano de Manuel Wirtz nos ayuda a unir cada parte del show porque cada uno viene de lugares muy distintos para darle forma y eso él lo logra porque es súper completa con un bagaje gigante que puede hacer algo grande y bien”, comentaron sobre el reconocido músico.

Las entradas ya están disponibles a través de tuentrada.com. Una cita imperdible para quienes disfrutan de la música en todas sus formas, interpretada con la pasión y la excelencia que caracterizan a Ave Fénix, el cuarteto que está reescribiendo las reglas del sonido con cuerdas argentinas.