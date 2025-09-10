Babasónicos anunció el lanzamiento de su nuevo tema

La Ciudad de Buenos Aires se convirtió en escenario de un enigma urbano durante la última semana, cuando comenzaron a aparecer carteles en distintos barrios con la palabra “ADVERTENCIA”, escrita en letras blancas sobre fondo negro. La incógnita pronto se trasladó a las redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y especulaciones acerca de su origen.

La intriga creció al punto de instalarse la teoría de que se trataba de una acción de marketing vinculada a Babasónicos, la emblemática banda del rock argentino. Finalmente, la sospecha fue confirmada: el grupo lanzará un nuevo single este miércoles 10 de septiembre, con estreno simultáneo a las 19 horas en Argentina, 16 en México y el mediodía en España.

El anuncio llega mientras la banda se encuentra ultimando detalles de su próximo show, cuyas entradas están disponibles desde el 5 de junio a través de Enigma Tickets. De esta manera, Babasónicos reafirma su vigencia con una propuesta que combina la sorpresa callejera y la expectativa digital, en la antesala de un estreno que promete resonar en toda la escena musical.