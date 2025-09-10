Babasónicos anunció el lanzamiento de su nuevo tema
Este 10 de septiembre, los fanáticos conocerán la canción tan esperada de la banda.
La Ciudad de Buenos Aires se convirtió en escenario de un enigma urbano durante la última semana, cuando comenzaron a aparecer carteles en distintos barrios con la palabra “ADVERTENCIA”, escrita en letras blancas sobre fondo negro. La incógnita pronto se trasladó a las redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y especulaciones acerca de su origen.
La intriga creció al punto de instalarse la teoría de que se trataba de una acción de marketing vinculada a Babasónicos, la emblemática banda del rock argentino. Finalmente, la sospecha fue confirmada: el grupo lanzará un nuevo single este miércoles 10 de septiembre, con estreno simultáneo a las 19 horas en Argentina, 16 en México y el mediodía en España.
El anuncio llega mientras la banda se encuentra ultimando detalles de su próximo show, cuyas entradas están disponibles desde el 5 de junio a través de Enigma Tickets. De esta manera, Babasónicos reafirma su vigencia con una propuesta que combina la sorpresa callejera y la expectativa digital, en la antesala de un estreno que promete resonar en toda la escena musical.