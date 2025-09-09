Babasónicos y los misteriosos carteles que anticipan un nuevo tema

Durante la última semana, vecinos de distintos barrios porteños y usuarios de las redes sociales se encontraron con enigmáticos carteles negros con la palabra “ADVERTENCIA” en letras blancas sin saber a ciencia cierta de dónde o de quiénes provienen.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, y desde ahí comenzaron las especulaciones sobre su origen vinculando toda esa supuesta estrategia a una reconocida banda de música argentina.

Todos los rumores llevaban directamente a Babasónicos, y finalmente la banda confirmó que los afiches forman parte de la campaña para anunciar el lanzamiento de su nuevo single. La noticia fue celebrada por sus seguidores, que desde hace días compartían teorías en Twitter acerca de la misteriosa acción callejera.

Finalmente este martes 9 de septiembre, la agrupación posteó un video de un matafuego girando con la palabra “Advertencia” y la frase “Nuevo single”.

¿Qué se viene?