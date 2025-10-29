Cantando al Sol: el concierto diseñado para toda la familia

La agenda cultural de San Juan se enriquece con un evento de primer nivel. La Camerata San Juan se presentará en el Chalet Cantoni este próximo domingo 2 de noviembre a las 20:00 horas con el espectáculo “Cantando al Sol”. El concierto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, tendrá entrada libre y gratuita.

Bajo la dirección del maestro Pablo Grosman, la Camerata San Juan ofrecerá una presentación que destaca por la amplitud de su repertorio y la participación de un numeroso grupo de artistas invitados.

El ensamble se verá enriquecido por las voces de destacados cantantes de la escena local, sumando diversidad y matices a la propuesta musical. Participarán: Fabricio Montilla, Cande Mallea, Fabricio Pérez, Tatiana Astorga, Marcelo Páez, Tana Borguetti, Carla Tello, Mara Díaz, Walter Vilches, Mateo Pintor y Jorge Herrera.

El programa de “Cantando al Sol” ha sido diseñado para trazar un recorrido por la música clásica, popular y contemporánea. Según los organizadores, el repertorio buscará combinar piezas de gran popularidad con obras que inviten al descubrimiento, garantizando la emoción y la conexión con la música en vivo.

El espectáculo está concebido como una propuesta para toda la familia, buscando ofrecer un espacio de disfrute y encuentro cultural.

Con esta iniciativa, la Camerata San Juan ratifica su compromiso con la comunidad, buscando acercar música de alta calidad al público sanjuanino y consolidar a La Casa Cultural (Chalet Cantoni) como un polo cultural de referencia en la provincia.