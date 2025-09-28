Carla Aráoz: teatro e inclusión en primera persona
La actriz pasó por «Benditos Artistas Nuestros» para hablar sobre su actividad de formación vinculada al arte.
“Benditos Artistas Nuestros” es el ciclo de Canal 13 San Juan donde los artistas locales, recibidos por David Gardiol, nos hablan de su pasión, talento y proyectos.
En esta oportunidad, Carla Araoz pasó por el programa y aseguró: “Hago teatro, varias veces a la semana en lugares como el Conte Grand, el Rectorado y también, en espacio compartidos. Estamos coordinados por Graciela Vega y hay muchos compañeros a los que quiero mucho”, comenzó diciendo la invitada.
Luego, Carla detalló las obras en las que participó dentro de un elenco de personas con capacidades especiales: “Estuve en varias obras y tuve varios personajes y me fue muy bonito, me gustó mucho preparar todos los papeles. Tuvimos mucho ensayo y preparación”, aseguró Carla.
Araoz también fue convocada para la Fiesta del Sol 2024 en donde participó en una intervención con artistas y bailarines y además como realizadora: “Trabajé en el Carrusel y en la noche final. Tuve que armar los carruajes, pintar, decorar. Me gustó mucho estar ahí porque conocí gente nueva y compartí muchas cosas”.
“Me gustaría participar en la FNS de este año, me encantaría ser bailarina porque me gusta moverme y divertirme”, comentó Araoz. Para cerrar, la invitada dijo: “Gracias por estar acá, saludo a mi familia, besos a mis sobrinos”.