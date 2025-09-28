Carla Aráoz: teatro e inclusión en primera persona

“Benditos Artistas Nuestros” es el ciclo de Canal 13 San Juan donde los artistas locales, recibidos por David Gardiol, nos hablan de su pasión, talento y proyectos.

En esta oportunidad, Carla Araoz pasó por el programa y aseguró: “Hago teatro, varias veces a la semana en lugares como el Conte Grand, el Rectorado y también, en espacio compartidos. Estamos coordinados por Graciela Vega y hay muchos compañeros a los que quiero mucho”, comenzó diciendo la invitada.

Luego, Carla detalló las obras en las que participó dentro de un elenco de personas con capacidades especiales: “Estuve en varias obras y tuve varios personajes y me fue muy bonito, me gustó mucho preparar todos los papeles. Tuvimos mucho ensayo y preparación”, aseguró Carla.

Araoz también fue convocada para la Fiesta del Sol 2024 en donde participó en una intervención con artistas y bailarines y además como realizadora: “Trabajé en el Carrusel y en la noche final. Tuve que armar los carruajes, pintar, decorar. Me gustó mucho estar ahí porque conocí gente nueva y compartí muchas cosas”.

“Me gustaría participar en la FNS de este año, me encantaría ser bailarina porque me gusta moverme y divertirme”, comentó Araoz. Para cerrar, la invitada dijo: “Gracias por estar acá, saludo a mi familia, besos a mis sobrinos”.