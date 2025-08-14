Carmen: el Teatro del Bicentenario ya se prepara para la gran puesta de Julio Bocca

El escenario del Teatro del Bicentenario recibirá este fin de semana y por tres funciones consecutivas, a una de las compañías más prestigiosas de Latinoamérica: el Ballet Estable del Teatro Colón.

En el marco de su centenario, el elenco presentará en San Juan Carmen, una de las producciones más impactantes de su repertorio reciente, con funciones los días 15 y 16 de agosto a las 20 y el 17 de agosto a las 19, en la sala principal del teatro.

La presentación fue anunciada oficialmente en conferencia de prensa con la participación del secretario de Cultura, Eduardo Varela; la directora del Teatro del Bicentenario, Silvana Moreno; y la profesora Victoria Balanza. Allí se destacó no solo el prestigio de la compañía, creada en 1925, sino también la relevancia de contar con la dirección artística de Julio Bocca en esta gira.

La coreografía de Carmen lleva el sello de Marcia Haydée, con reposición del maestro Pablo Aharonian. La puesta en escena se completa con el diseño de escenografía y vestuario de Pablo Núñez, la realización de Carlos Pérez y una cuidada iluminación de Ricardo Castro. La partitura original de Georges Bizet cuenta con arreglos musicales de Albena Dobreva, que aportan nuevas capas sonoras a esta historia pasional ambientada en Sevilla.

Carmen inauguró la temporada 2025 del Teatro Colón con localidades agotadas en sus diez funciones, lo que anticipa una alta demanda también en su paso por San Juan. Por ello, el Teatro del Bicentenario habilitó una preventa con 20% de descuento en ubicaciones preferenciales hasta el 31 de julio, tanto en boletería como en la web. Además, los jubilados podrán acceder a una bonificación del 20%, exclusivamente en boletería.

Las entradas tienen un valor de $25.000, $35.000, $45.000, $55.000 y $65.000, y pueden adquirirse en www.tuentrada.com o en la boletería del teatro (lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20; sábados de 9:30 a 14). Los días de función, la venta estará habilitada hasta dos horas antes del espectáculo.

La ficha artística incluye a figuras destacadas de la danza argentina. En el rol de Carmen se alternarán Natalia Pelayo, Camila Bocca, Ayelén Sánchez, Eliana Figueroa y Victoria Wolf; mientras que Don José será interpretado por Valentín Batista, Federico Fernández, Facundo Luqui, Jiva Velázquez y Juan Pablo Ledo. También forman parte del elenco Rocío Agüero, Mora Capasso, Alan Pereyra y un equipo de bailarines que trabajó bajo la mirada de Marcia Haydée, África Guzmán y Luis Ortigoza.

San Juan será la única provincia del país en disfrutar de esta puesta histórica, interpretada por el elenco estable del Teatro Colón, en una oportunidad única para los amantes de la danza y la música clásica.