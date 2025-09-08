Casa de Sarmiento: actividades en la semana del Maestro
El museo provincial difundió su programación en un mes de homenajes y celebraciones.
En el marco del Mes del Maestro, la Casa Natal de Sarmiento presenta una variada agenda cultural y educativa que se desarrollará a lo largo de septiembre, con propuestas para todas las edades que combinan música, literatura, patrimonio, talleres y charlas.
Folklore y literatura
Los lunes y miércoles del mes (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29) a las 16 se dictarán clases de folklore para adultos mayores, mientras que los martes (2, 9, 16, 23 y 30) de 17 a 19 funcionará el Club de Lectura Ratones de Biblioteca, un espacio inclusivo que busca promover el hábito de la lectura.
Visitas guiadas y recorridos patrimoniales
Los jueves (4, 11, 18 y 25) a las 16 se llevará adelante Habla el Monumento, una visita guiada que recorre la muestra temporaria La Casa cuenta su historia. Sus patios. El viernes 12, 19 y 26 de septiembre se realizará el circuito turístico-cultural Caminos de la Educación, un paseo guiado por los hitos sarmientinos del centro de la ciudad.
Además, el sábado 6 se ofrecerá la visita especial Sarmiento también fue niño, pensada para que niños y familias descubran la infancia del prócer, y el sábado 20 se desarrollará Una noche en el museo, experiencia a la luz de las velas con cupos limitados.
Charlas, talleres y homenajes
Durante los fines de semana se desplegará el ciclo Educando al Soberano, con actividades vinculadas a la educación, la literatura y la reflexión sobre la figura de Sarmiento. Habrá charlas sobre educación emocional, ciudadanía, lactancia y puericultura, además de un taller sobre el silabario de Sarmiento y el uso de tintas ferrogálicas.
Acto oficial
El 11 de septiembre, a las 10, se realizará el acto conmemorativo por el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Ese mismo día quedará inaugurada la muestra Sarmiento, su legado, con dioramas inspirados en su figura como educador.
Entre las propuestas destacadas también se incluye el conversatorio Comunicamos patrimonio, el 18 de septiembre, donde se presentará un ejemplar inédito del periódico Defensor de la Carta de Mayo (1825), considerado el primero en la historia de San Juan. El 26 de septiembre, en tanto, se presentará el libro Huellas. Una novela biográfica de José María de los Ríos, de la profesora Alejandra Villagra.
Actividades permanentes
Durante todo septiembre el museo ofrecerá propuestas abiertas al público como la búsqueda del tesoro, la iniciativa Nuestras mil grullas por la paz, la actividad Mate y lectura en el Patio de Parras y la exposición temporaria La Casa cuenta su historia. Sus patios, que combina historia y realidad aumentada.
El Dato
Septiembre en la Casa Natal de Sarmiento
Sarmiento 21 sur, Capital, San Juan
Información en el siguiente link.