En el marco del Mes del Maestro, la Casa Natal de Sarmiento presenta una variada agenda cultural y educativa que se desarrollará a lo largo de septiembre, con propuestas para todas las edades que combinan música, literatura, patrimonio, talleres y charlas.

Folklore y literatura

Los lunes y miércoles del mes (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 y 29) a las 16 se dictarán clases de folklore para adultos mayores, mientras que los martes (2, 9, 16, 23 y 30) de 17 a 19 funcionará el Club de Lectura Ratones de Biblioteca, un espacio inclusivo que busca promover el hábito de la lectura.

Visitas guiadas y recorridos patrimoniales

Los jueves (4, 11, 18 y 25) a las 16 se llevará adelante Habla el Monumento, una visita guiada que recorre la muestra temporaria La Casa cuenta su historia. Sus patios. El viernes 12, 19 y 26 de septiembre se realizará el circuito turístico-cultural Caminos de la Educación, un paseo guiado por los hitos sarmientinos del centro de la ciudad.

Además, el sábado 6 se ofrecerá la visita especial Sarmiento también fue niño, pensada para que niños y familias descubran la infancia del prócer, y el sábado 20 se desarrollará Una noche en el museo, experiencia a la luz de las velas con cupos limitados.

Charlas, talleres y homenajes

Durante los fines de semana se desplegará el ciclo Educando al Soberano, con actividades vinculadas a la educación, la literatura y la reflexión sobre la figura de Sarmiento. Habrá charlas sobre educación emocional, ciudadanía, lactancia y puericultura, además de un taller sobre el silabario de Sarmiento y el uso de tintas ferrogálicas.

Acto oficial

El 11 de septiembre, a las 10, se realizará el acto conmemorativo por el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Ese mismo día quedará inaugurada la muestra Sarmiento, su legado, con dioramas inspirados en su figura como educador.

Entre las propuestas destacadas también se incluye el conversatorio Comunicamos patrimonio, el 18 de septiembre, donde se presentará un ejemplar inédito del periódico Defensor de la Carta de Mayo (1825), considerado el primero en la historia de San Juan. El 26 de septiembre, en tanto, se presentará el libro Huellas. Una novela biográfica de José María de los Ríos, de la profesora Alejandra Villagra.

Actividades permanentes

Durante todo septiembre el museo ofrecerá propuestas abiertas al público como la búsqueda del tesoro, la iniciativa Nuestras mil grullas por la paz, la actividad Mate y lectura en el Patio de Parras y la exposición temporaria La Casa cuenta su historia. Sus patios, que combina historia y realidad aumentada.

El Dato

Septiembre en la Casa Natal de Sarmiento

Sarmiento 21 sur, Capital, San Juan

Información en el siguiente link.