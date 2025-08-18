Casa Natal de Sarmiento: "El Sable de la Libertad" se exhibe en una exposición única

Con un emotivo acto realizado en el Patio de la Higuera quedó inaugurada la nueva muestra del ciclo “Objeto Único” en la Casa Natal de Sarmiento, titulada El Sable de la Libertad.

La jornada fue encabezada por la responsable de Gestión de Colecciones, Cristina Lucero, junto al equipo curatorial del espacio. Tras unas palabras de bienvenida de la directora del museo, Lic. Lucía Gonzales, los presentes fueron invitados a recorrer la sala principal, donde se encuentra la pieza protagonista del ciclo.

La inauguración formal contó con la participación de Sergio Martín, guía del museo y ex granadero, quien brindó una breve reseña sobre el vínculo histórico entre Domingo Faustino Sarmiento y el General José de San Martín.

La exposición exhibe una réplica del emblemático sable corvo del Libertador -cedida por el Colegio Militar de la Nación-, objeto que adquiere un valor simbólico especial por la profunda admiración que Sarmiento profesaba hacia la figura de San Martín.

La muestra podrá visitarse hasta el 12 de septiembre en la Casa Natal de Sarmiento, invitando al público a acercarse a una pieza clave del patrimonio histórico nacional.