El Chalet Cantoni Casa Cultural, uno de los espacios patrimoniales y culturales más distintivos de San Juan, se encuentra en la recta final de su Convocatoria Mural 2025.

La institución ha lanzado un llamado urgente a artistas visuales y muralistas de toda la provincia para que postulen sus proyectos y contribuyan a resignificar este histórico punto de encuentro entre el arte, la comunidad y la memoria local.

El plazo límite para presentar las propuestas de manera digital es el próximo domingo 2 de noviembre. Esta iniciativa busca celebrar la identidad sanjuanina a través del arte público, por lo que las bases establecen que los participantes, que pueden ser individuales o colectivos y deben ser mayores de 18 años con residencia en San Juan, deben presentar obras inéditas cuya temática central sea la historia y evolución del Chalet Cantoni como un núcleo de producción cultural.

Los interesados deben adjuntar una carpeta digital completa que incluya una breve biografía, la memoria conceptual detallada del proyecto, una lista de materiales requeridos, el cronograma de trabajo previsto, los bocetos del diseño en formato JPG y, de forma opcional, antecedentes fotográficos de trabajos murales previos.

El proyecto que resulte seleccionado obtendrá un incentivo económico de $2.000.000, además de recibir el apoyo técnico y la provisión de los materiales necesarios gracias al patrocinio de Pinturerías Robles. Aquellos que deseen sumarse a esta propuesta que dejará una marca indeleble en el patrimonio del Chalet Cantoni deben realizar la inscripción exclusivamente a través del formulario online y la información disponible en las redes sociales: Instagram @chaletcantoni.casacultural y Facebook Chalet Cantoni Casa Cultural. Para resolver cualquier duda, el equipo del Chalet ha dispuesto el correo electrónico chaletcantoniproduccion@gmail.com (con el asunto "Convocatoria Mural") y el número de contacto 264 4233995.