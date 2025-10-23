La leyenda viviente del rock nacional, Charly García, celebró anoche su cumpleaños número 74 con una fiesta íntima que se transformó en una verdadera cumbre de figuras de la música y la cultura. Muy cerca de la medianoche, el mítico cantautor sopló las velas en un exclusivo bar del barrio porteño de Chacarita, rodeado de colegas y amigos que reafirman su vigencia como piedra angular del arte argentino.

En un ambiente de camaradería, por el lugar desfilaron nombres que son parte de la historia grande junto a García, como David Lebón y Pedro Aznar, compañeros en Serú Girán, además de la presencia de Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton y Benito Cerati. Como es habitual, su colaborador de años, el Zorrito Von Quintiero, fue parte de la celebración seguín detalló Perfil.

Charly, impecable con un look rockero-elegante de corbata negra, camisa blanca, campera de cuero y sombrero, recibió la gigantesca torta de chocolate decorada con las iniciales rojas "SNM", el sello de su frase inmortal "Say No More".

Tras el brindis con champagne, el festejo mutó en una jam session espontánea: el cumpleañero se sentó frente a un minipiano y, al compás de sus teclados, sus invitados entonaron algunos de los himnos que definieron generaciones. El momento más tierno lo protagonizó su hijo, Migue García, con un emotivo abrazo que selló la velada.

En las inmediaciones de su departamento, los fanáticos esperaron las cero horas para aplaudir y cantarle al músico más icónico de Argentina.

Las redes sociales

El más resonante fue el de su amigo y "discípulo", Fito Páez, quien utilizó su cuenta de X para dedicarle una sentida declaración: "¡Feliz cumple, astro del universo! Tu luz inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. ¡Gracias, Charlie García, por dejarme entrar en tu vida que cambió la mía! ¡Te amo con todo mi corazón!".

A sus 74 años, Carlos Alberto García Moreno sigue demostrando que es mucho más que un músico: es un faro ineludible de la identidad cultural argentina.