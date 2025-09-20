Chau Spotify: Massive Attack se baja de la plataforma

La influyente banda Massive Attack anunció la sorpresiva retirada de su música de Spotify como parte de un boicot contra el CEO de la plataforma, Daniel Ek, por sus vínculos con la industria de armamento. La decisión se enmarca en la campaña internacional "No Music For Genocide", que busca denunciar lo que se describe como "crímenes de guerra y genocidio".

En un comunicado, la banda de Bristol explicó que el dinero de los fans y el trabajo de los artistas "termina financiando tecnologías letales". Más de 400 músicos, incluyendo a Rina Sawayama y Fontaines D.C., se han sumado a la iniciativa.

La acción de Massive Attack no solo es una protesta política, sino también un cuestionamiento ético al modelo de negocio de Spotify. La banda comparó la medida con los boicots que ayudaron a terminar con el apartheid en Sudáfrica, haciendo un llamado a otros músicos a unirse a la causa.

Otros artistas se unen a la protesta

El movimiento "No Music For Genocide" ha ganado apoyo de importantes figuras de la música. Los organizadores de la campaña afirmaron que, aunque la cultura no puede detener las bombas, sí puede "rechazar la represión política" y negarse a normalizar a empresas o naciones que cometen crímenes contra la humanidad.

Este gesto se suma a otras acciones de solidaridad con Palestina, como el compromiso de cineastas de no trabajar con instituciones israelíes y el respaldo de actores como Joaquin Phoenix y Brad Pitt a proyectos artísticos sobre la guerra en Gaza.