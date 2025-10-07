Chichón Hernández: "La Gente nunca tuvo un cierre, una despedida"
El reconocido músico local confirmó la realización de un concierto tributo este 23 en el Teatro Sarmiento.
Este martes, en el segmento cultural de “Mira quién habla”, la música y el tributo fueron los temas centrales en una entrevista con Luis “Chichón” Hernández.
El reconocido músico y productor local, llegó para contar e invitar al público sanjuanino a un evento imperdible: el tributo a la banda La Gente, de la que fue parte en la década de los '80.
Reunido con Romina González y Gustavo Martínez, Hernández comentó: “Te contaba recién que, cuando regresé a San Juan hace 15 años después de estar fuera del país, nos encontramos con los muchachos: Andrés, Juan Carlos, Arnoldo, con Rodolfo Ruiz, comimos un asado, tocamos y hablamos de que nunca hicimos un cierre, una despedida”, comenzó diciendo.
Haciendo un poco de historia, el invitado relató: “En los '80 conozco a los chicos, luego a Juan Carlos Rubio y me enamoré del gordo, me dije ‘este tipo es un capo, yo quiero tocar con él’. Un día lo convencí y me dijo que sí, que llevara a los músicos que estaban tocando conmigo para ver qué hacíamos. Así arrancó, a mediados de 1985, el grupo La Gente con los originales, es decir Andrés, Juan Carlos, Arnoldo y yo. Luego ingresó el Rulo Tejada en lugar de Arnoldo pero estuvo un periodo muy corto pero no menos importante. Participó de la grabación del disco en Buenos Aires producido por David Lebón llamado “Exilio Doméstico”; antes habíamos hecho algo pero sin conseguir que nadie se interesara”, detalló Chichón.
Un show especial
Ahora, y con el ánimo de recordar a la banda, sus canciones y rendir tributo a los músicos que ya no están, se realizará un show en vivo con los éxitos de La Gente y con Luis “Chichón” Hernández a la cabeza: “Nunca logramos hacer un show despedida y cuando volví a San Juan no logré convencerlos. Pasó el tiempo, pasaron los años, pasó lo que pasó Andresito ”El Lata" falleció luego de pandemia por una enfermedad que se complicó. Luego de eso hablamos con Juan Carlos de hacer un show acústico y hace cinco meses organizamos algo, hablé con los músicos que no iban a acompañar. Al mes y medio Juan Carlos se enfermó y se fue al cielo".
“Hace poco, para mi cumpleaños armé una banda con los músicos con los que Juan Carlos quería tocar y metimos varios temas de La Gente y unos covers. A partir de ahí les pregunté si se animaban al tributo y se armó. Empezamos a ensayar y estamos a pocos días de subirnos al escenario Marcelo Díaz, Emi Sánchez, Chelo Rodríguez, George Lamb y yo”, dijo el invitado.
Para cerrar, Chichón aseguró: “La idea es ver qué pasa, tenemos todo el entusiasmo, por qué grabar lo que quedo, por qué no lanzarlo, iremos viendo”.
El Dato
Tributo a La Gente
Jueves 23 de octubre, a las 21.30 horas
Teatro Sarmiento