En los últimos días, Netflix renovó su catálogo con series para todos los gustos. Desde drama, crimen, comedia, suspenso e historia en esta lista disponible para los fanáticos del streaming.

Monstruo: La historia de Ed Gein

En los campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en silencio en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, dejando un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por lo criminales psicológicamente desviados.

Reparto: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander, Olivia Williams.

Origen: Estados Unidos.

Animal

Antón, un veterinario rural gallego sin dinero, se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía, y pasa de cuidar animales en el campo a vender caprichos para perros mimados. Tendrá que aprender a adaptarse y descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Reparto: Luis Zahera, Lucía Caraballo, Carmen Ruiz, Nuno Gallego.

Origen: España.

La nueva brigada

Año 1958: se gradúan las primeras mujeres policía de Suecia. Un pequeño grupo de pioneras dan un gran paso por la igualdad de género, pero también lidian con otros cambios más pequeños, ya que las faldas que se ven obligadas a llevar rozan como papel de lija contra sus muslos. La sociedad las ridiculiza, los medios las infravaloran y sus compañeros las desprecian. Las nuevas reclutas son destinadas al barrio con mayor delincuencia del país: el distrito policial de Klara en Estocolmo. Cuando empiezan a patrullar las calles de la capital, pronto se dan cuenta de que su mayor problema no son los delincuentes: la resistencia proviene de los compañeros y la sociedad en general.

Reparto: Josefin Asplund, Agnes Westerlund Rase, Malin Persson.

Origen: Suecia.

Incontrolables

En el pintoresco pueblo de Tall Pines, secretos siniestros acechan tras cada puerta cerrada. Poco después de que el agente de policía Alex Dempsey y su esposa embarazada Laura se mudan a su nuevo hogar, se conectan con dos estudiantes, Abbie y Leila, de la escuela local para "adolescentes con problemas" que están desesperadas por escapar y podrían ser la clave para desenterrar todo lo podrido en el pueblo. Mientras Alex comienza a investigar una serie de incidentes inusuales, sospecha que Evelyn, la misteriosa líder de la escuela, podría estar en el centro de todos los problemas. Creada por Mae Martin, Wayward es una emocionante y revolucionaria miniserie sobre la eterna lucha entre una generación y la siguiente, lo que sucede cuando la amistad y la lealtad se ponen a prueba y cómo las verdades enterradas siempre encuentran la manera de salir a la superficie.

Reparto: Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon, Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind.

Origen: Canadá.

La casa Guinness

Explora una historia épica inspirada en una de las dinastías más famosas y perdurables de Europa: la familia Guinness. Ambientada en la Dublín y la Nueva York del siglo XIX, la historia comienza inmediatamente después de la muerte de Sir Benjamin Guinness, el hombre responsable del extraordinario éxito de la cervecería Guinness, y del profundo impacto de su testamento en el destino de sus cuatro hijos adultos, Arthur, Edward, Anne y Ben, así como en un grupo de personajes dublinés que trabajan e interactúan con el fenómeno Guinness.

Reparto: Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O'Shea, Jack Gleeson.

Origen: Reino Unido.

Fuente: IndieHoy