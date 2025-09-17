Cine mudo sonorizado: una experiencia para vivirla a pleno

Este viernes 19 de septiembre a las 21, la Sala Auditorio del Museo Franklin Rawson será escenario de una experiencia singular que une cine mudo y experimentación sonora.

La idea surge del Centro de Experimentación Sonora de San Juan y, uno de sus integrantes, Nicolás Marianetti en comunicación con Diario 13 San Juan comentó: “Es un espacio colectivo que desde hace casi seis años viene trabajando en la provincia. Lo que nos reúne es la experimentación con el sonido, la exploración de la escucha y la reflexión en torno a las experiencias que lo atraviesan: arte sonoro, improvisación, noise. Desde ahí hemos llevado adelante distintas presentaciones en museos, teatros y auditorios, donde compartimos estas investigaciones en torno a lo sonoro”, aseguró el entrevistado.

Nueva presentación

La propuesta de esta semana consiste en la proyección de El hombre de la cámara (1929), clásico del director soviético Dziga Vertov, con sonorización en vivo a cargo del Centro de Experimentación Sonora – SYM-PHONIA. Las entradas podrán adquirirse en puerta, con un valor de $7000.

Considerada una de las obras más radicales del cine de vanguardia, la película prescinde de actores, guion y escenografía para ofrecer una mirada fragmentada y dinámica sobre la ciudad y el tiempo. Vertov imaginó un “Cine-Ojo” que revela la realidad desde una perspectiva no humana, poniendo a la máquina como protagonista.

En sintonía con ese espíritu, SYM-PHONIA propone una relectura contemporánea a través de un trabajo sonoro en vivo que combina tecnología analógica y digital. Lejos de la melodía tradicional que suele acompañar a las proyecciones de cine mudo, la propuesta busca generar fricciones, ecos y resonancias, explorando la relación entre imagen y sonido.

“¿Cómo el pulso lumínico de la imagen cinematográfica se traduce en un impulso sonoro?”, se preguntan los organizadores. La experiencia promete una inmersión sensorial donde la imagen genera sonido y el sonido revela lo que la imagen oculta.