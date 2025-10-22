Las plataformas de streaming siguen marcando el ritmo de la cultura popular, y Amazon Prime Video no es la excepción. Con una cartelera renovada las opciones llegan con drama, documental, comedia, suspenso, acción, romance y más.

John Candy: Me agrado (película)

2025 - Dir: Colin Hanks

El director Colin Hanks y el productor Ryan Reynolds nos traen John Candy: Me agrado. Los que mejor conocieron a John comparten, en sus propias palabras, su historia a través de material de archivo nunca antes visto, imágenes y entrevistas. Es el documental de la vida, la carrera y la pérdida de uno de los actores más queridos de todos los tiempos.

Reparto: John Candy, Tom Hanks, Steve Martin, Bill Murray.

Origen: Estados Unidos.

Mantenimiento requerido (película)

2025 - Dir: Lacey Uhlemeyer

Charlie, dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino, debe reevaluar su futuro cuando un ostentoso competidor se muda al frente. En busca de consuelo, recurre a un confidente anónimo en línea, sin imaginar que se está abriendo ante Beau, el mismísimo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan las chispas tanto en el mundo virtual como en el real, la verdad amenaza con destruir todo.

Reparto: Madelaine Petsch, Jacob Scipio, Madison Bailey, Katy O’Brian, Inanna Sarkis, Matteo Lane, Jim Gaffigan.

Origen: Estados Unidos.

June & John (película)

2025 - Dir: Luc Besson

John, atrapado en una vida rutinaria y monótona, conoce a June, una excéntrica y misteriosa chica, que pondrá su vida patas arriba. Juntos emprenderán un alocado viaje lleno de pasión y riesgo en el que desafiarán a la justicia y las normas sociales y que cambiará la vida de ambos para siempre.

Reparto: Matilda Price, Luke Stanton Eddy, Ryan Shoos, Dean Testerman.

Origen: Francia.

Culpa nuestra (película)

2025 - Dir: Domingo González

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick años después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable y ambos se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?

Reparto: Gabriel Guevara, Nicole Wallace, Gabriela Andrada, Marta Hazas, Gary Anthony Stennette.

Origen: España.

Juego sucio (película)

2025 - Dir: Shane Black

Parker es un experto ladrón, muy profesional en lo suyo, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.

Reparto: Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key.

Origen: Estados Unidos.

Cacería humana (película)

2024 - Dir: Louis Lagayette

Después de sobrevivir a un naufragio en el Mar Mediterráneo, un grupo de refugiados es acogido por europeos ricos en una isla paradisíaca. Pero la falsa utopía se transforma en un infierno cuando sus salvadores resultan ser crueles cazadores.

Reparto: Lily Banda, Alec Newman, Kostis Kallivretakis, Mylène Jampanoï, Marlene Kaminsky, Daphne Alexander.

Origen: Bélgica.

Fuente: IndieHoy