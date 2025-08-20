El Teatro del Bicentenario se prepara para vivir una noche extraordinaria con Tiempo, el espectáculo audiovisual que la banda local Después de Viejos presentará en la Sala Auditórium. Se trata de una puesta que explora el paso del tiempo -desde la infancia hasta la vejez- a través de trece composiciones originales e invita a detenerse y vivir el presente con intensidad.

Con visuales de Juan Manuel Noguera, iluminación de Fernando Torres y la participación especial de Willy Herrera, Cristian Espejo y Juanjo Giménez, la propuesta combina música e imágenes en una narrativa profunda y conmovedora que trasciende la linealidad.

El interés del público superó todas las expectativas: las entradas para la función del viernes 22 de agosto a las 22.00 se agotaron en pocas horas, convirtiendo a Tiempo en uno de los eventos más esperados del calendario cultural. El lleno total confirma el gran entusiasmo que generó la propuesta y consolida a Después de Viejos como una de las bandas locales más convocantes del momento.