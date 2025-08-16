El Espacio San Juan se vistió de fiesta este fin de semana para celebrar el Día del Niño con un gran festival lleno de actividades culturales y artísticas para los más pequeños. El evento, que comenzó el viernes y se extenderá hasta el sábado, fue diseñado para el disfrute de niños y niñas de 4 a 14 años.

Celeste Castro, encargada de las actividades culturales del lugar, explicó a Canal 13 que el centro siempre busca ofrecer propuestas especiales para las fechas importantes, y esta celebración no fue la excepción. El festival arrancó el viernes con una variedad de talleres de teatro y circo, y una divertida función de títeres que hizo reír a todos.

La fiesta continuará el sábado con nuevas propuestas. De 18 a 20 horas, se dictará un taller de música y teatro a cargo del talentoso elenco sanjuanino "Rikitita". La jornada culminará con una función del mismo grupo, que se llevará a cabo de 20 a 21 horas.

Todas las actividades son gratuitas, por lo que se recomienda llegar con tiempo para asegurar un lugar y poder disfrutar de las experiencias.

Otras opciones para el finde

la agenda cultural se presenta colmada de espectáculos y eventos de primer nivel. Cada centro cultural provincial espera a su público con propuestas artísticas novedosas y exclusivas.

Viernes 15 de agosto

15.00 horas. Ciclo Electrónico + Feria en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

20.00 horas. Ópera Carmen en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

20.00 horas. Festival de coros “En el canto hay Unidad” en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución: $3000.

21.00 horas. Teatro Gala Modo en el Espacio Franklin con las obras Una en un sillón y Bye pedir perdón. Entradas anticipadas al 2645874445.

21.00 horas. Muestra final de Taller de Fotografía en El Grito Espacio Creativo (Libertador 2630 oeste). Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Teatro con “Para Anormales” en la Sala Z. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Teatro con El Pacto de los Rosales en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

Sábado 16 de agosto

15.00 horas. Actividad cultural “Cuentos con Color” en la Casa Natal de Sarmiento. Entrada libre y gratuita.

16.30 a 20.30 horas. Feria Raíces, especial día del Niño, en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

18.00 horas. Música con el Festival “Vibra Alterna” de bandas emergentes. Entrada libre y gratuita.

20.00 horas. Ópera Carmen en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

20.00 horas. Festival de coros “En el canto hay Unidad” en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución: $3000.

21.00 horas. Teatro Gala Modo en el Espacio Franklin con las obras Una en un sillón y Bye pedir perdón. Entradas anticipadas al 2645874445.

Domingo 17 de agosto

19.00 horas. Ópera Carmen en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

20.00 horas. Música con el ciclo Escuchame una cosita en cervecería Donata. Este fin de semana se presentan Magaláctiva & Rodri Cactus. Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Concierto de Marchas Militares en Homenaje a Don José de San Martín en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución ($4000) y solidario en beneficio para CUVHONI en la boletería del Auditorio.