Concurso Ópera Cangemi: San Juan se consolida como referente internacional de la lírica

San Juan vuelve a ocupar un lugar de prestigio en el panorama cultural internacional con la segunda edición del Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi, que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre en el Teatro del Bicentenario.

Más de 50 jóvenes cantantes líricos provenientes de países como Japón, México, Canadá, Uruguay, Perú, Chile y Venezuela, junto a artistas de distintas provincias argentinas -entre ellas La Rioja, Córdoba, Santa Cruz y Buenos Aires-, llegarán a la provincia para participar de este encuentro que combina excelencia artística y proyección internacional.

La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas en distintas fases: la inicial, la semifinal y la final, donde los intérpretes presentarán un repertorio de arias frente a un jurado de reconocimiento mundial. La soprano argentina Verónica Cangemi, creadora y directora del certamen, estará acompañada por figuras de renombre como Colin Michael Brush, director del Houston Grand Opera Studio (EE.UU.); Marcelo Ayub, en representación del Teatro Colón; y el director escénico español Alejandro Abrante.

El certamen culminará el miércoles 8 de octubre a las 20 con la Gala Lírica Ópera Cangemi, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. El público podrá acceder de manera gratuita, retirando sus invitaciones en boletería a partir del lunes 6 de octubre, de 9:30 a 14 y de 16 a 20.

Además de ofrecer una plataforma de visibilidad y formación para los jóvenes talentos, el concurso entrega premios en efectivo de USD 5000, 3000 y 1000 para el primer, segundo y tercer puesto respectivamente. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, el apoyo del sector privado y el acompañamiento especial de Veladero, empresa comprometida con el fortalecimiento del desarrollo artístico de la región.

Con esta propuesta, San Juan ratifica su vocación de convertirse en un epicentro cultural y en un punto de referencia para la lírica en América Latina.