San Juan se prepara para convertirse nuevamente en epicentro del jazz nacional. Los próximos 12 y 13 de septiembre, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, frente al Parque de Mayo, será sede del II Congreso Argentino de Jazz, una propuesta cultural que busca acercar este género a toda la comunidad.

La iniciativa es organizada por la Fundación Circuito Argentino de Jazz, liderada por Natacha Cruz, quien desde 2021 impulsa actividades que posicionaron a San Juan como un polo cultural dentro del género. Entre sus logros se destacan la creación del Festival Nacional de Jazz, con cuatro ediciones consecutivas, y la institucionalización del Día del Jazz Argentino en 2024, celebrado en más de 20 ciudades del país.

“Se abre al público, pueden participar todos, no solo aquellos que gustan del jazz sino también quienes tengan alguna actividad artística o musical”, explicó Cruz. El congreso contará con paneles sobre educación en música popular, industrias culturales, fomento de proyectos y un espacio clave dedicado a la Ley de Mecenazgo, con la presencia de sus responsables para brindar información detallada.

Además de las charlas, la agenda incluye dos presentaciones de libros de investigadores de jazz de Buenos Aires y Mendoza, un workshop de Yamaha donde los asistentes podrán probar instrumentos musicales, y una charla especializada en derechos de autor.

La inscripción es libre y gratuita, con aval ministerial. En particular, los docentes de música que participen podrán sumar puntaje educativo, lo que amplía el atractivo de esta segunda edición.

Cruz, recientemente panelista en el Jazz Congress NYC 2025 y en el EWIMI 2025 de Ottawa (Canadá), adelantó que trabaja en un ambicioso proyecto para declarar a la ciudad de San Juan como “Capital del Jazz Argentino”.

“Queremos que este congreso sea un espacio de encuentro, aprendizaje e inspiración no solo para músicos, sino para toda la comunidad artística y cultural del país”, concluyó la presidenta de la fundación.