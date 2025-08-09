Este sábado 9 de agosto, desde las 15 horas, llega una nueva edición de Contelandia, un festival pensado especialmente para celebrar el Día del Niño con una propuesta llena de color, creatividad y alegría. La cita será con entrada libre y gratuita, ideal para disfrutar en familia.

El encuentro ofrecerá una variada agenda de actividades lúdicas y artísticas para todas las edades: talleres de origami, maquillaje artístico, feria de emprendedores, espectáculos de títeres, payasos, clown, burbujas, malabares, circo acrobático y música en vivo pensada para las infancias.

Además, habrá propuestas interactivas como "exploradores de movimiento", que invitan a jugar con el cuerpo y la imaginación.

Contelandia promete convertirse en un espacio para crear, jugar y compartir sonrisas, celebrando el derecho de los niños y niñas a disfrutar del arte y el juego.