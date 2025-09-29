Cosquín 2026: se conocieron los artistas que integran la delegación provincial

El Comedor del CUIM fue el escenario vibrante donde, el pasado sábado y domingo, se definieron los nombres que integrarán la Delegación San Juan que representará a la provincia en el prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026.

Esta selección se enmarcó dentro del 54° Certamen para Nuevos Valores – Pre Cosquín, Sede San Juan, cuya convocatoria fue anunciada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con el objetivo de hallar los mejores talentos locales para la fiesta mayor del folklore, que se celebrará del 3 al 19 de enero en Córdoba.

Los artistas interesados tuvieron tiempo de inscribirse en una amplia variedad de rubros hasta el 15 de septiembre, que incluía: Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental, Solista de Malambo (Masculino y Femenino), Conjunto de Malambo, Pareja de Baile (Tradicional y Estilizada), Conjunto de Baile Folklórico y Canción Inédita.

Tras intensas jornadas de audiciones y deliberaciones, el jurado -conformado por los reconocidos artistas y especialistas Esteban Muñoz, Giselle Aldeco y Lechuga García, además del delegado provincial del Precosquín- eligió a los talentos que competirán en la gran fiesta del folklore argentino.

La lista de seleccionados promete una fuerte presencia de la identidad cuyana en la Plaza Próspero Molina, abarcando todas las categorías principales:

Los seleccionados son:

Categoría Artistas / Conjuntos Seleccionados Solista Vocal Luisina Tello Millicay y Jorge Castro Dúo Vocal Tierras Blancas Canción Inédita Nicolás Balmaceda Pareja de Baile Tradicional Olivera - Cortez Pareja de Baile Estilizada Buchini - Rodríguez Solista de Malambo Femenino "La Cuyanita" Martina Pizarro Solista de Malambo Masculino Germán Vargas Conjunto de Malambo La Sajuriana Conjunto de Baile Folklórico Ballet Ikaika

La nutrida delegación es vista como una muestra del crecimiento del movimiento folklórico local, con la esperanza de traer estatuillas a la provincia. La expectativa ahora se centra en la preparación de los artistas de cara a la competencia en Córdoba, donde el talento sanjuanino buscará reafirmar su lugar en la escena nacional.