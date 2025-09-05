Cosquín Rock 2026: se confirmó la grilla de artistas

Con una grilla que promete ser una de las más diversas y convocantes de su historia, la 26ª edición del Cosquín Rock se celebrará los días 14 y 15 de febrero del 2026. El festival, un verdadero fenómeno cultural y económico en Argentina, contará con más de cien artistas nacionales e internacionales que se presentarán en los icónicos predios de la provincia de Córdoba.

El festival reafirma su lugar como usina cultural, fusionando géneros y generaciones con una programación que incluye rock, indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica.

Figuras internacionales

La apuesta internacional del festival es, sin duda, uno de los puntos más altos. La grilla contará con la presencia de la banda escocesa Franz Ferdinand, referentes del indie rock, que con éxitos como "Take Me Out" prometen un show impecable.

También se sumarán The Chemical Brothers (DJ Set), pioneros del big beat y ganadores de seis premios Grammy, que traerán un espectáculo explosivo. La delicadeza instrumental vendrá de la mano de los Hermanos Gutiérrez, un dúo suizo-latinoamericano nominado a los American Music Awards, conocidos por su virtuosismo en el folk y country.

Otros nombres internacionales que se suman a la grilla son el artista de culto Devendra Banhart, con su folk experimental, y la banda colombiana Morat, que con su folk-pop arrasa en las plataformas de streaming.

Leyendas nacionales

El festival, fiel a su ADN, volverá a ser hogar de algunas de las bandas más icónicas del rock nacional. Entre los confirmados se encuentran Babasónicos, Divididos, Las Pastillas del Abuelo, Dillom, Turf, Los Caligaris, Viejas Locas y Airbag.

La grilla también incluirá la presentación de Fito Páez, Lali, El Cuarteto de Nos y Marilina Bertoldi, consolidando una oferta musical para todos los gustos. Además, el festival contará con una destacada presencia de DJs y productores de la escena electrónica, tanto nacionales como internacionales.

Con esta programación, el Cosquín Rock se prepara para dos jornadas inolvidables, donde la música y la pasión por el rock serán los protagonistas indiscutidos.