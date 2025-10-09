El talento y la pasión por la danza folclórica vuelven a poner en lo más alto el nombre de Calingasta y San Juan. Los bailarines Mariela Pallero y Luis Ismael, profesores del Ballet Añoranzas de mi Tierra, compiten esta semana en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2025, representando oficialmente a la provincia en la categoría Pareja Tradicional Adulto.

Ambos artistas fueron campeones provinciales tras consagrarse en el certamen realizado el mes pasado en el departamento de Valle Fértil, donde obtuvieron el primer puesto y aseguraron su clasificación directa al evento nacional. Su participación en Córdoba es fruto del esfuerzo y la dedicación de años, lograda sin apoyos externos, únicamente por mérito propio.

“Mariela y Luis representan a la provincia y a Calingasta con orgullo y compromiso”, expresaron desde su entorno, destacando la trayectoria de los docentes que desde hace tiempo impulsan la formación cultural y el amor por la danza tradicional en la región.

El Campeonato Nacional de Malambo Femenino se desarrolla en el departamento de Tanti, provincia de Córdoba, y reúne a las mejores representantes del folclore de todo el país. Los sanjuaninos podrán seguir la presentación de la pareja calingastina este jueves 9 de octubre, a través del canal oficial de YouTube @campeonatonacionaldemalam1639.