La banda británica Depeche Mode anunció el lanzamiento mundial de Depeche Mode: M, película-documental que llegará a salas de cine y pantallas IMAX el próximo 28 de octubre, con funciones limitadas en más de 2.500 espacios alrededor del mundo. Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de septiembre a través del sitio oficial de la producción.

El film, dirigido por el cineasta mexicano Fernando Frías de la Parra (Ya no estoy aquí, No espero a nadie), registra los tres conciertos que el grupo ofreció en 2023 en el Estadio GNP Seguros -entonces Foro Sol- de la Ciudad de México, en el marco de su gira Memento Mori. La producción estuvo a cargo de Sony Music Vision y Trafalgar Releasing.

“En esencia, nuestro nuevo film M trata sobre la profunda conexión entre la música, la cultura y la gente, y Fernando Frías hizo un trabajo hermoso al contar esa historia a través de la lente de la cultura mexicana y nuestros shows en Ciudad de México”, señaló el vocalista Dave Gahan en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Marc Allenby, CEO de Trafalgar Releasing, destacó la alianza con Sony Music Vision e IMAX: “Estamos orgullosos de continuar nuestra larga colaboración para llevar Depeche Mode: M al público mundial en octubre. Esta experiencia cinematográfica es una celebración perfecta de la gira Memento Mori y de la profunda conexión que Depeche Mode tiene con su base de fans en todo el mundo”.

La gira Memento Mori fue la primera del grupo tras la muerte del tecladista Andy Fletcher en 2022. Se extendió por 112 conciertos entre 2023 y 2024, con cerca de tres millones de entradas vendidas.