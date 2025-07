Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Rock, en homenaje al legendario concierto benéfico Live Aid, realizado en 1985. Este evento marcó un hito no solo en la historia del rock, sino también en el compromiso social de la música, reuniendo a algunas de las figuras más icónicas del género en un mismo día y con una misma causa: combatir el hambre en África.

La iniciativa fue impulsada por Bob Geldof, líder de la banda The Boomtown Rats, quien decidió organizar un evento solidario sin precedentes para ayudar a países como Etiopía y Somalia, entonces devastados por conflictos y hambrunas. El 13 de julio de 1985 se llevaron a cabo dos recitales simultáneos: uno en el Estadio de Wembley en Londres y otro en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos.

Durante más de 16 horas de música ininterrumpida, más de 50 artistas subieron al escenario. La transmisión fue emitida por televisión vía satélite en 72 países y logró recaudar más de 127 millones de dólares. Entre los nombres que formaron parte del cartel destacan leyendas como Queen, The Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, U2, David Bowie, The Who, Eric Clapton, Led Zeppelin, Tina Turner, Elton John y Lionel Richie, entre muchos otros.

Este concierto no solo mostró el poder de convocatoria del rock, sino también su capacidad de generar conciencia y acción frente a las crisis humanitarias. Por eso, desde entonces, el 13 de julio se recuerda como una fecha clave para los amantes del género y de la música en general.

Himnos que marcaron generaciones

El rock, nacido en la década de 1950, ha evolucionado a lo largo de los años, dando lugar a múltiples estilos y fusiones que han dejado huella en la cultura popular. Entre sus canciones más emblemáticas, que siguen vigentes a través del tiempo, se encuentran verdaderos himnos como:

“Bohemian Rhapsody” – Queen

“Hey Jude” – The Beatles

“Back in Black” – AC/DC

“Paint It, Black” – The Rolling Stones

“Blowin’ in the Wind” – Bob Dylan

“Smells Like Teen Spirit” – Nirvana

“Wish You Were Here” – Pink Floyd

“Sweet Child o’ Mine” – Guns N’ Roses

“Nothing Else Matters” – Metallica

Cada una de estas canciones refleja distintas épocas, emociones y estilos, consolidando al rock como un lenguaje universal que traspasa generaciones y fronteras.

Así, cada 13 de julio se celebra no solo la música, sino también su capacidad para unir al mundo en torno a una causa común.