Diego Topa llega a San Juan con su show “Es Tiempo de Jugar”
El músico infantil se presentará el 18 de septiembre en el Teatro Sarmiento.
El carismático artista infantil Diego Topa, referente indiscutido del entretenimiento familiar, desembarca en San Juan con su espectáculo “TOPA, Es Tiempo de Jugar”, la propuesta que conquistó a miles de familias en Buenos Aires y que ahora inicia su primera gira nacional y latinoamericana.
La cita será este jueves 18 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Sarmiento, donde niños y adultos podrán disfrutar de una experiencia que combina música, humor, baile y un despliegue escénico de gran impacto visual.
El show, que durante dos temporadas fue éxito en la Avenida Corrientes, invita a un recorrido lúdico por distintas épocas y mundos: dinosaurios, robots y el colorido de los años ’70 conviven en escena junto a un elenco de actores, bailarines y músicos que acompañan a Topa en esta aventura.
Ganador del Premio Konex 2025, además de tres Premios Hugo y tres Premios Atina, el artista llega con un espectáculo codirigido por Emiliano Dionisi, con coreografías de Gustavo Carrizo y la participación de Ramiro Delgado y Marina Caracciolo.
“Estoy inmensamente feliz de poder llevar esta obra al interior de mi amado país. Es una historia musical fantástica, con canciones extraordinarias y llena de emociones. Llegar a San Juan y compartir este momento con tantas familias me llena de orgullo y felicidad”, expresó Topa en la previa a su llegada a la provincia.
Las entradas ya están disponibles en Hoffmann, la boletería del Teatro Sarmiento y entradaweb.com.ar.