Dirigida por Tim Burton, Lady Gaga estrena nuevo videoclip

Lady Gaga estrenó, en las últimas horas, The Dead Dance, un single que forma parte del soundtrack de la segunda temporada de Merlina, la exitosa serie de Netflix. La artista no solo aporta su voz a esta oscura y atrapante canción, sino que también participa con una aparición especial en la ficción creada por Tim Burton, cuyo regreso a la plataforma llega tras el furor de la primera entrega, que permaneció durante semanas entre las más vistas a nivel mundial.

Para celebrar el lanzamiento, Gaga presentó un videoclip dirigido por Burton, rodado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, México. Allí encarna a una muñeca zombie que despierta para bailar en un universo cargado de elementos góticos y de reminiscencias expresionistas. El corto retoma varias marcas del director: fotografía sombría, vestuario y maquillaje de estética lúgubre, y una narrativa cercana al subgénero de los zombies. La pieza audiovisual también funciona como un homenaje velado a Thriller de Michael Jackson, sin perder la identidad propia.

En lo musical, The Dead Dance combina guiños al pop ochentoso y a la música disco con el pulso electrónico característico de Gaga, lo que la perfila como uno de los temas más destacados del soundtrack de esta temporada.

La participación de la cantante en la serie se concreta en la piel de Rosaline Rotwood, una profesora de la academia Nevermore. Aunque se trata de una aparición breve, los responsables remarcan su carácter simbólico dentro de la trama. “Lo pasé genial trabajando en la segunda temporada de Merlina, incluso siendo solo una pequeña parte de la serie. Me encantó trabajar con Tim Burton, Jenna y todos aquí; es increíble. Gracias”, dijo Gaga durante la presentación.

No es la primera vez que la artista se sumerge en el género del terror: en 2015 protagonizó la quinta temporada de American Horror Story, un papel que le valió un Globo de Oro. Su versatilidad como actriz ya se había desplegado en títulos como Nace una estrella y La casa Gucci. Con Merlina, vuelve a demostrar su capacidad de unir música, actuación y estética para generar fenómenos culturales de alcance global.