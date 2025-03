Edda Bustamante estrenó "Travesía Interestelar"

Este viernes 7 de mayo, Edda Bustamante estrenó una puesta que combinó el arte, su talento y la tecnología a través de la inteligencia artificial (IA).

“Travesía Interestelar” propone una nueva mirada al universo de la sanjuanina en la exclusiva Sala Inmersiva del Palacio Libertad, ex CCK.

En contacto con Diario 13 San Juan, Edda comentó: “Este espectáculo inmersivo surge porque yo no quería perderme el hoy, como nunca me lo he perdido en mi vida, a la inteligencia artificial. Eso estaba en mi cabeza desde hace tiempo: cómo acercarme a la IA o que la IA se acerque a mi creatividad. Todo encajó perfectamente cuando fui a ver la muestra de arte digital de mi amiga Vanesa Massa, ahí me bajó directamente el espectáculo en donde yo me sumaría”, comenzó diciendo la entrevistada.

Luego la nacida en San Juan aseguró: “Hablé con Vanesa, le expliqué la idea, que era una travesía, un viaje donde al entrar en la sala inmersiva comienza un viaje en la mente que hacemos cada uno de nosotros hacia el espacio exterior, en donde están los presentimientos, el azar, los ecos ancestrales, las memorias olvidadas y todos los portales que se abren y se cierran llenos de conocimientos”.

“Todo eso le resonó a la artista, preparó una imagen y yo grabé un texto que improvisé en ese momento. Me comuniqué con Valeria Ambrosio, la directora del Palacio Libertad, nos reunimos, le hablé sobre la idea, vio el video y le encantó”.

Edda Bustamante y su nuevo espectáculo podrá disfrutarse en el Palacio Libertad desde el 7 al 9 de marzo, en dos horarios (18, 18.30 y 19 horas) en la Sala Inmersiva ubicada en el 2° piso del edificio.