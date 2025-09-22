Eduardo Desimone: «Nunca fue una derrota haber salido de La Voz»

Este fin de semana, con motivo de la llegada de la primavera, se realizó el Festijoven en el Parque de Mayo con la presencia de bandas, concursos para todos los asistentes al evento.

Entre los sanjuaninos más conocidos de los últimos meses, estuvo Eduardo Desimone, el joven que conquistó los corazones del jurado de La Voz Argentina pero, hace algunas semanas, quedó fuera del ciclo de Telefé, en la etapa de “Primer Round” dentro del equipo de Luck Ra.

Ahora, con una popularidad y cariño del público el artista habló con Canal 13 San Juan y se refirió al regreso a San Juan luego de su paso por el canal de las pelotas: “Estoy muy agradecido con San Juan, me recibió de la mejor manera. El haberme ido del programa para mí nunca fue una derrota, al contrario desde el día uno que llegué a ese lugar, mi vida cambió por completo y siento, como sanjuanino, que se me infla el pecho haber nacido acá”, expresó el entrevistado.

Luego sumó: “Es algo hermoso poder representarnos en el arte, tener la oportunidad de expresar lo que con palabras no se puede, a través de las canciones y que ustedes estén ahí, al pie del cañón es algo que me reconforta. Entonces debo agradecerles, fue una experiencia hermosa”, aseguró Desimone.

“No podía creer que me pidieran fotos y pensé ‘me han visto’ y no dimensiono, hasta el día de hoy adónde llegué y adónde puedo llegar por el apoyo. Me encantó tener las repercusiones que tuve y sé que esto es un crecimiento que va de a poco, firme y bueno sabiendo perseverar, paso a paso”.

Con respecto a sus proyectos futuros, el ex participante de La Voz Argentina dijo: “Tengo muchas cosas para hacer, para los sanjuaninos, para mi vida personal. No voy a decir nada todavía para que se conserve esa magia, pero aquel que me siga en las redes se va a ir enterando de este proceso y proyecto hermoso que viene”.