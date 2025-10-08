El “Ciclo Tortugas” celebra su primer aniversario en el Chalet Cantoni

Un año después de su nacimiento, el "Ciclo Tortugas" regresa para celebrar su primer aniversario con una edición especial que promete ser una verdadera fiesta de música y comunidad. El festival, conocido por su espíritu de encuentro y colaboración, tomará el sábado 18 de octubre, de 18 a 22:30 hs, el emblemático Chalet Cantoni Casa Cultural.

La jornada está diseñada para que la comunidad que sostiene el ciclo se sienta protagonista, ofreciendo una experiencia inmersiva que va más allá de los recitales, incluyendo el clásico fogón y un espacio de open mic para artistas emergentes.

Tres propuestas musicales que fusionan géneros

El plato fuerte de la noche serán las presentaciones de tres bandas con estilos bien definidos y vibrantes:

DURAZNO TRÍO: La banda anfitriona, originaria de San Juan y activa desde 2016, encabeza la grilla. Con tres álbumes ya disponibles en plataformas digitales, el trío explorará su particular mezcla de indie rock, punk y pop, con letras que abordan las relaciones humanas cotidianas. Temas como “Frío” y “Fuego Interior” prometen ser coreados por el público local.

DESDE OTRO SITIO: Esta banda llegará al Chalet Cantoni para fusionar la potencia del rock con el ritmo del reggae, el ska y la alegría de la cumbia. Su sonido es catalogado como una "explosión de energía", garantizando un set ideal para poner a bailar a los asistentes.

TACUAREMBÓ: Una propuesta que se destaca por su riqueza cultural, fusionando el tradicional candombe uruguayo con ritmos afroamericanos. Tacuarembó busca conectar las raíces del candombe, utilizando tambores tradicionales (chico, repique y piano), con las ricas tradiciones musicales del continente, ofreciendo un viaje sonoro profundo y rítmico.

Festejo colectivo y abierto a la comunidad

Más allá de las presentaciones estelares, el espíritu festivo del "Ciclo Tortugas" se mantendrá vivo con espacios de interacción y disfrute. Habrá food trucks para acompañar la velada y, por supuesto, el esperado open mic para que cualquiera pueda subir al escenario y compartir su arte con el público.

Las entradas anticipadas, a $4000, ya están disponibles a través de la plataforma avantti.io. La invitación queda abierta para toda la provincia en el Chalet Cantoni, ubicado en Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia, para celebrar juntos el primer cumpleaños de un ciclo cultural que se ha consolidado como un punto de encuentro esencial en la escena sanjuanina.