El actor español Eusebio Poncela, recordado en la Argentina por La Sonámbula, Los gozos y las sombras y Las aventuras de Pepe Carvalho, murió a los 79 años. Su trayectoria, de casi seis décadas, estuvo marcada por la versatilidad, la intensidad y un espíritu transgresor que lo convirtió en figura de culto.

Nacido en Madrid en 1945, se formó en la Escuela de Arte Dramático y debutó en teatro en 1967. En los años ’70 vivió en Nueva York y Los Ángeles, y en 1985 obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine Fantástico de Oporto.

Su consagración llegó con La ley del deseo (1987), de Pedro Almodóvar, que lo instaló como un actor “maldito” y abrió su proyección internacional. Fue candidato al Premio Goya, recibió el Sant Jordi en 2017 y reconocimientos en festivales de Alfaz del Pi y Gijón.

En una entrevista con EFE en 2022 se definió con crudeza y humor: “Estoy empezando a ser buen actor, buena persona… y todo lo tengo que demostrar, porque soy un exhibicionista profundo”.