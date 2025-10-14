El Chalet Cantoni Casa Cultural lanza una emocionante convocatoria dirigida a la comunidad artística local, invitando a dejar una marca permanente en sus instalaciones a través del arte mural

Bajo el lema "¡Dejá tu huella en el Chalet Cantoni Casa Cultural!", la iniciativa busca fusionar la rica historia del inmueble con la expresión visual contemporánea de San Juan.

El Chalet Cantoni abre sus muros para dejar una "Huella" en la cultura sanjuanina

El objetivo es reflexionar sobre "lo que fue, lo que es y lo que representa para la cultura sanjuanina" este espacio fundamental, transformando sus muros en lienzos de conexión y representación comunitaria.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta exclusivamente para muralistas o artistas visuales mayores de 18 años que residan en la provincia. Es una oportunidad única para intervenir artísticamente el patio de la casona histórica. La realización de la obra cuenta con el apoyo de Pinturerías Robles.

Fechas y modalidad de inscripción

El plazo para presentar propuestas ya está abierto y se extiende hasta el domingo 02 de noviembre.

Los interesados deben completar su inscripción exclusivamente mediante un formulario electrónico online, cuyas bases y acceso se encuentran disponibles en los canales oficiales del Chalet Cantoni y en el siguiente link. Se espera que la intervención seleccionada se convierta en un nuevo hito cultural dentro del patio del histórico edificio.