El Chalet Cantoni anuncia una nueva muestra de arte

El próximo jueves 24 de abril se inaugurará en el Chalet Cantoni la muestra Llamé al vacío y respondió mi voz, una propuesta artística que invita a la reflexión emocional y la exploración de la memoria afectiva. La exposición forma parte del ciclo de exhibiciones impulsado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 15 de mayo.

Desde las 19 horas, el emblemático espacio ubicado en Avenida Libertador General San Martín 3339 Oeste abrirá sus puertas al público para presentar las obras de Ana Trella y Burka, dos artistas cuyas miradas se complementan en una muestra marcada por la sensibilidad y la potencia visual. Como parte de la apertura, los asistentes podrán disfrutar además de una degustación de vinos y frutos secos.

La exposición estará disponible de lunes a viernes, en horario de 9 a 13 y de 17 a 20.

Diálogo entre emociones e imágenes

Ana Trella propone una mirada íntima y cargada de afectividad, construida a partir de recuerdos y momentos personales reinterpretados. Su obra transita por la memoria emocional, observando cómo esta influye en la percepción y en las relaciones humanas. Para Trella, las imágenes no solo evocan emociones, sino que también las movilizan, convirtiéndose en puentes entre lo vivido y lo observado.

Por su parte, Burka se sumerge en la complejidad de lo cotidiano con una propuesta realista que pone el foco en las grietas emocionales. Con un estilo meticuloso trabajado principalmente en acrílico, retrata escenas marcadas por la tensión silenciosa, los conflictos familiares y el desgaste emocional. Sus pinturas buscan provocar al espectador, llevándolo a confrontar sus propias fragilidades.

Ambos artistas comparten una preocupación por los vínculos humanos, la introspección y las huellas invisibles que deja la experiencia. Llamé al vacío y respondió mi voz no solo presenta obras, sino que construye un espacio para habitar lo no dicho, lo olvidado y lo sensible.