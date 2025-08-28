El viernes 29 de agosto, a las 19.30, se realizará la presentación de Diciembre, el nuevo libro de Leonardo de los Ríos, con la moderación de Gonzalo Robelis, música en vivo y degustaciones. Entrada libre y gratuita.

El sábado 30, de 20.30 a 23.30, será el turno del Ciclo de Comedia Volumen 1: El Mazacote, con improvisación, clown y stand up a cargo de artistas locales. Actividad gratuita, exclusiva para mayores de 18 años, con servicio de comidas y bebidas.

Chalet Cantoni. on Instagram: "📖 Presentación del libro DICIEMBRE de Leonardo de los Ríos ✨ Una noche para sentir, brindar y dejarse atravesar por la belleza de lo cotidiano. Los poemas de DICIEMBRE son poemas que le roban a lo cotidiano la maravilla y que producen este desborde emocional. Son poemas que saben de la honestidad brutal de la belleza, que puede ser belleza incluso aunque sea triste. Son poemas que ven, que escuchan, que tocan, que huelen y que se juegan la vida en cada verso porque amar es eso, poner toda la carne al asador para sentir, para sentirlo todo cueste lo que cueste. 🎤 Modera: Gonzalo Robelis 🎶 Música en vivo: Isaias Ibazeta 🍷 Vinos + propuestas gastronómicas 📅 viernes 29 de agosto | 🕓 19:30 hs (inicio puntual) 📍 Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 O, Rivadavia). 🎟️ Entrada libre y gratuita. @drmarorrego @guidoromerook @eduvarelaoro @marcelazegaib @nataliaventimiglia @turismoculturaydeporte @delosle @gonzarobelis @isaias_ibazeta"

Con estas actividades, el Chalet Cantoni reafirma su rol como espacio de encuentro y celebración del arte, la literatura y la identidad local.