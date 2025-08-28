El viernes 29 de agosto, a las 19.30, se realizará la presentación de Diciembre, el nuevo libro de Leonardo de los Ríos, con la moderación de Gonzalo Robelis, música en vivo y degustaciones. Entrada libre y gratuita.

El sábado 30, de 20.30 a 23.30, será el turno del Ciclo de Comedia Volumen 1: El Mazacote, con improvisación, clown y stand up a cargo de artistas locales. Actividad gratuita, exclusiva para mayores de 18 años, con servicio de comidas y bebidas.

Con estas actividades, el Chalet Cantoni reafirma su rol como espacio de encuentro y celebración del arte, la literatura y la identidad local.