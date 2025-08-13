El sábado 16 de agosto, de 18 a 22.30, el Chalet Cantoni – Casa Cultural será sede de la primera edición de Vibra Alterna, un festival que busca promover la música en vivo y dar visibilidad a bandas emergentes de la escena local. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta reunirá en un mismo escenario a tres grupos que recorrerán géneros como rock alternativo, punk e indie, priorizando el encuentro directo con el público y la autenticidad artística.

La grilla inaugural contará con Buenos Vampiros, banda marplatense que desde 2018 se consolidó como una de las propuestas más frescas del nuevo rock argentino. Con influencias del post-punk, new wave y dream pop, el grupo suma tres discos elogiados por la crítica: Paranormal (2019), Destruya! (2022) y Entre Sombras (2024).

Desde San Juan llegará Fondo de Bikini, formación creada en 2018 que fusiona rock alternativo e indie. Con dos discos de estudio y presentaciones en distintos puntos del país, actualmente trabajan en su tercer álbum.

El line-up se completa con Canal 46, grupo sanjuanino que mezcla punk, post-punk, hardcore y rock alternativo. Con un sonido potente y un fuerte vínculo con el público, han compartido escenario con referentes nacionales e internacionales de la música independiente.

Con Vibra Alterna, el Chalet Cantoni busca consolidar un espacio de difusión para nuevas propuestas sonoras, fortaleciendo el lazo entre artistas y público, y apuntando a convertirse en un nuevo clásico de la agenda cultural sanjuanina.