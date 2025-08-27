En las últimas horas se conoció la gran noticia de que el festival Cosquín Rock suma una nueva escala en su proceso de internacionalización y anunció que el próximo 13 de enero de 2026 desembarcará en Brasil.

El histórico encuentro argentino se realizará en el Stage Music Park de Jurerê Internacional, en Florianópolis, un predio con capacidad para 13.000 personas. Según informaron los organizadores, las entradas estarán disponibles a partir del lunes 1 de septiembre exclusivamente a través de la plataforma ingresse.com.

Con más de dos décadas de trayectoria, el festival se consolidó como uno de los más importantes de Latinoamérica, reuniendo a miles de fanáticos en cada edición y alcanzando récords como las más de 110.000 personas presentes en su 25° aniversario en Argentina.

El recinto elegido en Brasil ya fue escenario de artistas internacionales como Amy Winehouse, Guns N’ Roses, David Guetta y Tiësto, además de festivales como Creamfields, lo que lo posiciona como un espacio de referencia en la región.

Si bien el lineup de la primera edición brasileña aún no fue revelado, la producción adelantó que mantendrá el espíritu que convirtió a Cosquín Rock en un clásico desde 2001.

La cita en Florianópolis se suma así a la lista de presentaciones internacionales del festival, que ya tuvo ediciones en Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay.