El reconocido actor argentino Pablo Rago sorprendió a sus seguidores con un video descontracturado en el que, junto a Barbi Siom y Diego Cremonesi, adelantó detalles de su visita a San Juan. La publicación generó repercusión en redes sociales, ya que los artistas no solo promocionaron la obra “Sala de Espera”, sino que además pidieron recomendaciones a los sanjuaninos para aprovechar su estadía.

En el mensaje, Rago bromeó sobre posibles planes para el mediodía del domingo 31 de agosto, mencionando platos típicos como la punta de espalda y la posibilidad de disfrutar de un vino regional. También sugirió recorrer atractivos turísticos como el dique de Ullum o Punta Negra, mostrando entusiasmo por conocer parte de la provincia.

Más allá del tono relajado, los artistas recordaron que el compromiso principal de la jornada será la función de “Sala de Espera”, que se presentará a las 20 horas en la sala del Museo Franklin Rawson, donde esperan al público local con una propuesta que combina humor y reflexión.