El dueto Albur llega al Auditorio Juan Victoria

El Auditorio Juan Victoria se prepara para recibir una experiencia cultural profunda y envolvente: el concierto "Somos cordillera", protagonizado por el aclamado Dueto Albur directamente desde Colombia.

El evento promete ser un diálogo sonoro y visual donde la rica tradición musical andina de Latinoamérica se fusiona con la contemporaneidad a través de proyecciones audiovisuales.

La cita es este sábado 11 de octubre a las 21 horas, con entrada libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad imperdible para sumergirse en la fuerza de la música de los Andes.

Historia entre montañas y memoria

"Somos cordillera" es mucho más que un concierto; es un viaje inmersivo diseñado para "narrar una historia compartida, la de un continente que vibra con montañas, pueblos y memoria". La propuesta busca generar una conexión profunda con el público, invitándolo a reconocer la vitalidad de los sonidos que recorren la columna vertebral de América, desde Colombia hasta el sur.

El repertorio del Dueto Albur es un testimonio del poder transformador de la cultura, anclado íntimamente en la Música Andina Colombiana y Latinoamericana. La combinación de música e imágenes está pensada para crear una atmósfera única, uniendo pasado y presente en un mismo escenario.

Trayectoria y pasión

El Dueto Albur está conformado por Fenith Emilse Mora Moreno (1era Voz y Percusión menor) y Wilbert Augusto Alarcón Rojas (2da Voz y Guitarra). Si bien el dueto celebra 25 años de carrera artística, cada uno de sus integrantes acumula más de 40 años de investigación e interpretación de las músicas tradicionales de la región.

Su extensa trayectoria no solo se limita a los escenarios colombianos; han llevado el mensaje de "esa Colombia que es el rincón donde se reúne en conjunción de asombros" por el mundo, con giras que incluyen Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, México, Francia y Alemania.

Con ocho producciones discográficas grabadas en varios países de la región, el Dueto Albur se consolida como un referente que desafía las contingencias para mantener viva la esencia sonora de los Andes.

El Dueto Albur trae a San Juan la promesa de una velada emotiva y vibrante, invitando a la comunidad a realizar un recorrido musical que celebra la memoria y la fuerza cultural de nuestra cordillera.