La productora audiovisual sanjuanina +LAB impulsa la llegada a la provincia del BAMV Fest, el festival internacional de videoclips más importante de Argentina y Latinoamérica. Tras siete exitosas ediciones en Buenos Aires, el evento se expande por primera vez al interior del país con una edición especial que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

Gracias a la gestión y producción local de +LAB y la coproducción de Tres60 Media, San Juan se convertirá en el epicentro regional de un encuentro que conecta música, cine y cultura audiovisual. La iniciativa se presenta como una oportunidad inédita para visibilizar a las y los creadores de la región de Cuyo y posicionar a la provincia como un polo creativo de proyección nacional e internacional.

BAMV CUYO ofrecerá una programación diversa que incluye la proyección de videoclips de realizadores de la región, charlas con referentes de la industria, talleres especializados y espacios de networking. El objetivo es fortalecer el crecimiento de la industria audiovisual y musical desde una mirada federal, potenciando el intercambio entre artistas, productores, docentes y estudiantes.

“Para nosotros es un orgullo traer a San Juan un festival de este nivel y abrir un espacio de encuentro que conecta a nuestra comunidad creativa con el país y el mundo”, señalo Belisario “Payo” Saravia, productor ejecutivo de +LAB. “Estamos muy contentos que el BAMV haya elegido como primer lugar fuera de Bs …. y haya confiado en nosotros”, agrega Oscar Diaz co-fundador y productor ejecutivo de +LAB, destacando el valor de trabajar por la expansión cultural más allá de Buenos Aires.

Con el apoyo de Sony y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan, esta edición federal reafirma el compromiso del BAMV Fest con la democratización del acceso a la cultura y el impulso al talento regional.

Toda la información sobre el line-up de artistas y actividades está disponible en este link