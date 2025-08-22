El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBAFR), dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, anunció la apertura de un nuevo bloque expositivo que reunirá muestras de arte contemporáneo, homenajes y rescates históricos.

La inauguración será el viernes 22 de agosto a las 20, con entrada libre y gratuita. La velada contará además con un show en vivo de Salas Ábrego, DJ y curador musical que presentará un set concebido como relato rítmico, explorando sonoridades y expresiones más allá de los géneros.

Arte contemporáneo y mirada crítica

En la Sala 1 se presentará BIENALSUR – “Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo”, con curaduría de Clarisa Appendino. El Franklin Rawson vuelve así a ser sede de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, con la participación de artistas de Argentina, Uruguay, Brasil y México, entre ellos Ana Bidart, Marcos Calvari, Ina Estevez, Rodrigo Etem, André Komatsu, Bruna Mayer, Julián Pesce, Nicolás Robbio, Francisco Vázquez Murillo y Augusto Zanella.

La muestra propone una reflexión sobre el progreso tecnológico y su impacto en la materia y el tiempo, explorando pasados, rupturas y posibles futuros.

Homenaje a Alberto Delmonte

En la Sala 2 se exhibirá por primera vez en San Juan una muestra dedicada a Alberto Delmonte, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados. Sus obras dialogan con las de Joaquín Torres García y su taller, destacando la influencia del arte constructivo en la Argentina. La curaduría estará a cargo de María Cristina Rossi y se expondrán unas 20 piezas del artista.

El legado del Instituto Superior de Arte

En la Sala 3 se presentará “Instituto Superior de Arte | Hito en el arte de San Juan”, con curaduría de Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. La exposición homenajea a los fundadores del ISA, creado en 1959, pionero en la formación artística sistemática en la provincia y antecedente de la Universidad Nacional de San Juan. Por primera vez se mostrará documentación histórica y material de archivo.

El viaje artístico de Karl Oenike

El Foyer del museo albergará la muestra “Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil (1887-1891)”, con curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Allí se exhibirán registros inéditos del paisajista alemán Johann Karl Oenike, quien retrató paisajes sanjuaninos y sudamericanos a fines del siglo XIX.

La exposición incluye 35 fotografías y 97 dibujos recuperados y digitalizados en 2021 tras décadas en los archivos del Linden Museum de Stuttgart, Alemania, donde había permanecido guardado gran parte de su legado.

Información para visitantes

Las muestras podrán visitarse desde el sábado 23 de agosto, de martes a domingo, entre las 12 y las 20. La entrada general tendrá un valor de $500, mientras que jubilados y estudiantes abonarán $300. Los menores de 6 años ingresarán gratis, al igual que todos los visitantes los días domingo.

Con este nuevo bloque expositivo, el Franklin Rawson reafirma su rol como espacio cultural de referencia en la región, ofreciendo una agenda que combina la vanguardia internacional con la memoria histórica de San Juan.